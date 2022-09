Lula participa de chat por áudio no Twitter e bate recorde de público

Lula participou de uma ação inédita na noite desta quinta-feira (1/9), uma sala de conversa por áudio no Twitter ao lado do influenciador Muka, um dos principais nesta modalidade da rede social, chamada de Spaces.

A transmissão chegou a contar com 11 mil ouvintes simultâneos e já passou de 100 mil ouvintes já tinham sido contabilizados na conversa. O número seria, segundo Muka, o recorde no mundo do uso da ferramenta naquele momento. O Twitter não respondeu à coluna se o dado confere ou não.

Direto de Belém, onde teve compromissos de campanha na quinta, dia primeiro, Lula quase não conseguiu participar da transmissão. Coube a Muka dizer aos ouvintes que o ex-presidente, no entanto, tinha feito questão de mandar uma mensagem, gravada, para os apoiadores.

Terminada a gravação, Muka se dirigiu à socióloga Rosângela da Silva, casada com Lula, que participava da sala. Foi quando Lula, de surpresa, entrou ao vivo na transmissão.

