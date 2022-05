Lula posta bênção de bispo em casamento: “Amai-vos e não armai-vos”

Os perfis do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais postaram, na noite deste domingo, um vídeo com os principais momentos do casamento do petista com a socióloga Rosangela “Janja” da Silva na última quarta (18/5), em São Paulo.

As imagens mostram a bênção do bispo que celebrou o enlace, dom Angélico Sândalo Bernardino, aos noivos, um discurso focado no amor familiar, mas também com um apelo social. O bispo emérito de Blumenau é um velho amigo do ex-presidente e já comandou a Pastoral Operária em São Paulo.



janja A troca de alianças

Reprodução/Redes sociais

Lula e Janja Janja chora ao ouvir o bispo

Reprodução/Redes sociais

Lula e janja 2 É o terceiro casamento de Lula

Reprodução/Redes sociais

Lula e janja 3 Celebrante foi dom Angélico Sândalo Bernardino

Reprodução/Redes sociais

em nome As alianças

Reprodução/Redes sociais

lula e janja5 Lula e Janja

Reprodução/Redes sociais

lula e janja 8 Lula e Janja

Reprodução/Redes sociais

“Vamos, com o coração aberto, viver esse momento marcado pelo amor”, diz o religioso, no vídeo. “Precisamos de momentos como este para nos robustecermos no amor, e gritarmos, perseverantemente, que nós queremos um mundo, um Brasil, marcado não por armas e sim por amor”, continua ele. “Insisto e repito: amai-vos e não armai-vos, para que vocês possam continuar na urgente missão que Deus colocou em seus ombros”, disse o bispo, emocionando os noivos.

Veja a postagem:

Uma nova etapa de muito amor nas vidas de Lula e @JanjaLula. Assista aos votos, com benção de dom Angélico Sândalo Bernardino. #EquipeLula : @ricardostuckert pic.twitter.com/DmrlkxpgMV — Lula (@LulaOficial) May 22, 2022

O casamento

Lula e Janja casaram em casa de eventos na Avenida Morumbi, na zona sul de São Paulo.

A cerimônia foi acompanhada por políticos de esquerda e artistas. Aos convidados, o casal fez um breve discurso, sem tom político, ao abrir a pista de dança. Lula lembrou que trocou 580 cartas com Janja enquanto ele esteve preso em Curitiba e disse que “ela o rejuvenesce”.



3 Cards_Galeria_de_Fotos (2) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a socióloga Rosângela da Silva engataram relacionamento no fim de 2017, antes mesmo de Lula ser preso no âmbito da operação Lava Jato

Reprodução/Twitter

****Foto-lula-e-janja (3) No entanto, os dois se conheceram nos tempos das caravanas da cidadania e mantiveram a amizade durante todos esses anos. A relação se tornou pública após declarações de Lula ao economista Luiz Carlos Bresser-Pereira, durante visita na cadeia, em maio de 2019

Reprodução/ Twitter

****Foto-lula-e-janja (4) Na época, o ex-presidente ainda estava preso

Reprodução/ Twitter

****Foto-lula-e-janja (4) Em entrevista ao PodPah, Lula revelou que enquanto estava preso em Curitiba, Janja o visitou com frequência e, inclusive, foi incluída como “família” na lista de autorizados pelo ex-presidente na sede da Polícia Federal

Ricardo Stuckert



****Foto-lula-e-janja (2) “Ela ia lá todos os dias, levava comida pra mim, cozinhava… Levava a minha roupa pra casa dela e lavava porque não queria que fosse lavada na cadeia. Quando eu saí, pensei: ‘acho que vou ter mesmo que casar com essa moça novinha’”, contou Lula, aos risos, enquanto afirmava ter sido “fisgado pelo estômago” por Janja

Reprodução/ Twitter

****Foto-lula-e-janja (2) Após se solto, em novembro de 2019, Lula e Janja passaram a morar juntos, em São Paulo, junto com a cadelinha do casal, apelidada de Resistência

Reprodução/ Twitter

****Foto-lula-dilma-e-janja (8) Assim que o ex-presidente saiu da prisão, Janja postou foto ao lado do então namorado celebrando o amor. Na legenda, ela escreveu: “De volta pro meu aconchego”. Desde então, a aposentada tem participado de encontros políticos ao lado do amado

Reprodução/ Twitter

****Foto-lula-e-janja (6) Janja, por sinal, tem sido voz ativa nas articulações do PT entre movimentos de mulheres e artistas, além da articulação sobre direito dos animais, um assunto relativamente novo nas discussões do PT e que terá espaço na campanha petista ao Palácio do Planalto

Reprodução/ Twitter

****Foto-lula-e-janja (3) Durante a pandemia, a relação de Janja com os filhos de Lula melhorou consideravelmente, ficando para trás o clima de desconfiança com que os filhos de Marisa Letícia, em especial, viam a namorada do pai

Reprodução/ Twitter

****Foto-lula-e-janja (1) O casal oficializou a união em 18 de maio de 2022

Reprodução/ Twitter

****Foto-lula-e-janja (1) “Vou casar agora no mês de maio para dizer ao povo brasileiro: eu confio tanto no Brasil, que aos 76 anos de idade eu vou casar. Porque eu amo a pessoa que eu vou casar e porque eu amo meu país. E, sobretudo, porque eu amo esse povo, porque esse povo é responsável por tudo o que aconteceu na minha vida”, afirmou o ex-presidente

Reprodução/ Twitter

****Foto-lula-e-janja (7) A cerimônia ocorreu em uma casa de eventos na Avenida Morumbi, na zona sul de São Paulo, e contou com a presença de grandes nomes de políticos de esquerda e artistas famosos

Reprodução/ Twitter

****Foto-lula-e-janja (5) O casal chegou a cogitar fazer a cerimônia na casa onde mora, na Zona Oeste de São Paulo, desde o início do segundo semestre de 2021. Mas desistiu para não expor o endereço residencial deles

Reprodução/ Twitter

O casamento teve massas e carne no buffet. A trilha sonora foi feita por uma banda e por um DJ e a pista foi embalada por artistas que foram de Ludmilla a Marina Sena, de Lady Gaga a Molejo e Raça Negra.

