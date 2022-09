Lula se reúne com cooperativas de alimentos em unidade do MST, em SP

São Paulo – Lula (PT) se reúne na manhã desta quarta-feira (14/9) com lideranças de cooperativas de alimentos. O encontro acontece no Armazém do Campo, em São Paulo, o local é um galpão e uma loja de itens produzidos pelo Movimento Sem-Terra (MST).

O evento com candidato à Presidência conta com a presença de representantes do Fórum Nacional de Economia Solidária e de 900 cooperativas. As organizações entregaram uma carta com propostas do setor para combater a fome e gerar emprego e renda.

Bela Gil, chef de cozinha natural, ativista e filha de Gilberto Gil, é a apresentadora do encontro na capital paulista.

Janja, esposa de Lula; Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente; Márcio França (PSB), candidato a senador; Luiza Erundina (PSL), deputada federal por São Paulo, estão no palco ao lado do ex-presidente.

Além das lideranças, participaram do evento trabalhadores da União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias (Unicopas), da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes), da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (Unisol Brasil) e da Unicatadores.

A plateia recebeu pequenas bandeiras do Brasil que foram agitadas em diversos momentos. Bela Gil chegou a comemorar: “Eu estou adorando ver essas bandeirinhas. Queremos a bandeira do nosso País de volta”.

Luiz Inácio Lula da Silva criou, em 2003, durante seu mandato como presidente, a Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes), o órgão era vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego. A pasta de economia solidária foi extinta no governo de Jair Bolsonaro (PL).

