Lula tem 41% das intenções de voto; Bolsonaro, 35% em pesquisa BTG/FSB

Em relação aos dados da última pesquisa, realizada em 5 de setembro, os candidatos oscilaram dentro da margem de erro.

Dados da pesquisa BTG/FSB Pactual, divulgada nesta segunda-feira (12/9), apontam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 41% das intenções de voto para a Presidência da República. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 35%.

Em relação aos dados do último levantamento, realizado em 5 de setembro, os postulantes oscilaram dentro da margem de erro. À época, Lula tinha 42% das intenções de voto. Bolsonaro, 34%.

Os números fazem parte de um cenário estimulado, quando é apresentada uma lista de candidatos ao eleitor.

Neste panorama, Ciro Gomes (PDT) tem 9% das intenções de voto. Simone Tebet (MDB), 7%. Na última sondagem, o pedetista tinha 8%, e a adversária, 6%.

Na pesquisa desta segunda, Felipe D’Ávila e Soraya Thronicke pontuaram 1%. Além disso, 3% dos entrevistados afirmaram que não votariam em nenhum dos candidatos. Outros 2% disseram votar nulo ou branco.

Cenário espontâneo

No cenário espontâneo, quando não é apresentada uma lista de candidatos ao eleitor, Lula lidera com 39% das intenções de voto. Bolsonaro aparece em seguida, com 33%.

Ciro Gomes fica em terceiro lugar, com 6% das intenções de voto. Simone Tebet tem 5%, e demais candidatos, como Soraya Thronicke, Felipe D’Ávila, Vera Lúcia e Leo Péricles, não pontuaram.

Do total de entrevistados, 3% afirmaram votar branco ou nulo. Outros 3% disseram que não votariam em nenhum dos candidatos.

O levantamento foi realizado via telefone, entre os dias 9 e 11 de setembro. Foram entrevistados 2 mil eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo BR-06321/2022.