Lula x Bolsonaro: Paulinho e Reinier divergem no Twitter sobre voto

O atacante Paulinho, ex-Vasco, atualmente no Bayer Leverkusen, da Alemanha, e o meia ofensivo Reinier, ex-Flamengo, hoje no Girona, da Espanha, discutiram no Twitter sobre o voto para presidente nas eleições de 2 de outubro. O debate entre os campeões olímpicos em Tóquio, no ano passado, começou após o ex-vascaíno manifestar apoio a Lula (PT).

O atleta do Bayer Leverkusen, que foi especulado no Atlético recentemente, fez um tweet recordando que faltam 13 dias para as eleições. O comentário faz referência ao número de Lula.

Reinier, jogador revelado pelo Flamengo, reprovou o posicionamento de Paulinho. Em resposta ao tweet, comentou emojis de vômito.

Para responder Reinier, o atacante do Leverkusen publicou um print com aspas de uma fala do ex-jogador e ídolo do Vasco, Juninho Pernambucano.

“Me revolto quando vejo jogador e ex-jogador de direita. Nós viemos de baixo, fomos criados com a massa. Como vamos ficar do lado de lá? Vai apoiar Bolsonaro, meu irmão?”, diz o print de postagem de Juninho.

A fala em questão foi dita por Juninho em entrevista ao portal El País Brasil, quando o jogador questionou o posicionamento político de alguns jogadores brasileiros.

Especulação no Atlético

No início do mês de setembro, Paulinho começou a seguir o perfil do Atlético e do atacante Hulk nas redes sociais, o que gerou comoção da torcida atleticana. No entanto, o atleta deixou de seguir os perfis horas dias depois.