Após lotar a Concha Acústica do Teatro Castro Alves neste domingo (3) com o show “Alô, Base”, que comemora seus 40 anos de carreira, Lulu Santos jantou no Restaurante Shiro, na Graça, onde foi recebido pelos clientes do local ao som do refrão de “Toda forma de amor”, um dos seus clássicos, seguido por aplausos. Confira o vídeo:

