Luso-brasileiro marca, Porto vence o Gil Vicente fora de casa e se recupera

Na tarde deste sábado, o atual campeão Porto visitou o Gil Vicente pela quinta rodada do Campeonato Português e venceu por 2 a 0. O artilheiro Mehdi Taremi e o luso-brasileiro Wenderson Galeno foram os autores dos gols do jogo.

Assim, o Dragão se recupera da derrota na rodada passada e chega aos 12 pontos na competição, figurando na terceira posição. Por outro lado, o Gil Vicente atinge o quarto jogo sem vitória e se encontra na segunda metade da tabela. No momento, é o 12º colocado, com cinco pontos ganhos.

Pela próxima rodada, portanto, o Porto recebe o Chaves, às 16h30 (de Brasília) de sábado (10), no Estádio do Dragão. No dia seguinte, o Gil Vicente visita o lanterna Marítimo, a partir das 14 horas, no Estádio dos Barreiros.

Antes, porém, o time da cidade do Porto volta suas atenções para a Liga dos Campeões. O Dragão estreia no torneio na quarta-feira, contra o Atlético de Madrid, às 16 horas, no Wanda Metropolitano, em Madrid (ESP).

Os gols de Gil Vicente e Porto

Em busca da recuperação no Português, o Porto partiu para cima e abriu o placar com Toni Martinez, aos 21 minutos do primeiro tempo. No entanto, o árbitro assinalou impedimento na jogada. Após revisão, o VAR confirmou a marcação da arbitragem.

Aos 35, os visitantes voltaram a balançar as redes, novamente com o atacante espanhol. Entretanto, para tristeza do time azul, o juiz anulou novamente por impedimento. Desta vez, o árbitro de vídeo foi quem chamou para a revisão e invalidou o gol.

Os tentos anulados não foram suficientes para abalar o Porto. Então, aos 41 minutos, o centroavante Mehdi Taremi aproveitou rebote e mandou no canto direito do gol de Andrew para alterar o marcador e colocar os visitantes na frente.

Três minutos depois, Stephen Eustáquio encontrou o luso-brasileiro Wenderson Galeno dentro da área e cruzou. O camisa 13 apenas empurrou para o fundo das redes e ampliou a vantagem do Porto.