O influenciador Luva de Pedreiro é um dos grandes destaques do novo comercial da Pepsi. Além do baiano, o vídeo promocional conta com as participações grandes astros do futebol, como o meia-atacante Lionel Messi, o meia Paul Pogba e o ex-meia Ronaldinho Gaúcho.

Também aparecem na propaganda o jornalista italiano Fabrizio Romano, muito conhecido por seus furos de mercado, e a praticante de futebol freestyle, Kaljit Atwal.