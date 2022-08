Luva de Pedreiro é ‘apresentado’ no Atlético de Madrid

O influenciador digital e fenômeno das redes sociais, Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, foi destaque nas redes sociais do Atlético de Madrid, nesta quinta-feira (11). Convidado pela La Liga para assistir o início do Campeonato Espanhol, que começa nesta sexta (12), Iran visitou o CT e o estádio dos colchoneros. A estreia do Atlético de Madrid é apenas na segunda (15/8), contra o Getafe.

Em visita ao estádio Wanda Metropolitano, Luva de Pedreiro conheceu as instalações e também tirou fotos com a camisa do Atlético de Madrid.

Além disso, o fenômeno do tiktok também visitou o CT do clube espanhol. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele agradeceu a recepção do jogador francês Antoine Griezmann, do brasileiro Matheus Cunha e do português João Felix.