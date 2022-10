Luva de Pedreiro marca presença em premiação da Bola de Ouro

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, influenciador digital e fenômeno do tiktok com mais de 20 milhões de seguidores, marcou presença na cerimônia da Bola de Ouro, em Paris, nesta segunda-feira (17/10). A premiação da revista France Football contemplará os melhores do mundo na temporada 2021/22.

Na chegada do evento, Iran disse que estava vivendo um momento histórico por representar os brasileiros.

“É um momento histórico, graças a Deus. Tem que representar os brasileiros. Os brasileiros são os melhores do mundo. Nunca desista dos seus sonhos, receba, caraca”

Em live no instagram, já na premiação, Luva disse que faria outro vídeo ao vivo quando os jogadores chegassem.

“Quando ‘chegar os cara grosso’ eu faço uma live” disse o influenciador, ao se referir ao jogadores indicados ao prêmio.

A premiação

A premiação Bola de Ouro foi criada pela revista francesa France Football e já foi unificada por um tempo com a honraria de Melhor Jogador do Mundo pela Fifa. No entanto, isso ocorreu apenas entre 2010 e 2015, quando o contrato acabou rompido.

A revista conta com 170 especialistas para a escolha dos melhores do mundo do futebol, tanto feminino quanto masculino.

Em 2021, Lionel Messi foi o vencedor. No feminino, Alexia Putellas levou o prêmio. Em 2022, o cotado ao Ballon D’or é o atacante do Real Madrid, Karim Benzema.