Talvez seja esta a grande virada que ninguém esperava! Desde o anúncio de que o Luva de Pedreiro estaria abandonando a carreira — informação que vem do próprio influenciador –, empresários do campo esportivo, as marcas e o mercado futebolístico como um todo estão atentos ao que vem por aí. E mais uma vez, como foi desde o início de tudo, será por meio da coluna LeoDias que você fica sabendo o que verdadeiramente está por trás de mais um imbróglio na vida deste fenômeno da internet.

Agora, receeeeba esta notícia! Luva de Pedreiro não vai abandonar a carreira. Essa informação você pode anotar e cobrar por aqui mesmo. O jovem baiano, como adiantado também neste espaço e ao contrário do que muita gente pensa, não está de contrato assinado com Falcão, empresário que salvou sua carreira de todas as problemáticas envolvendo Allan Jesus.

Luva de Pedreiro hoje é responsabilidade do empresário Marcelo Seiroz na Desafio Um Pra Um. Mas nossa reportagem também já descobriu que a rescisão poderá acontecer a qualquer momento. Aos 45 do 2º tempo o tiktoker resolveu mudar os rumos de sua vida profissional e tudo já foi planejado e está totalmente definido para os próximos anos.

Nos bastidores, de todos os assuntos que cercam Iran Ferreira, essa questão era a menos provável de todas, considerando a importância de seus atuais representantes. Mas a decisão já foi tomada e ele não voltará a atrás. Em breve, por aqui, você saberá o qual o novo destino do Luva de Pedreiro.

O post Luva de Pedreiro não vai abandonar a carreira. Saiba tudo apareceu primeiro em Metrópoles.