Luva de Pedreiro posta foto e indica que deve continuar carreira

Depois de apagar todo o conteúdo de seu Instagram e anunciar que encerraria sua carreira de influenciador digital, Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, retornou à rede social neste domingo (18/9), e voltou a compartilhar uma foto com seus seguidores.

Na imagem, Luva de Pedreiro aparece ajoelhado ao lado de dois amigos em um campo de terra. Na legenda, Iran indicou que seguirá com a carreira. “Eu nunca estive sozinho, obrigado meu Deus. Vamos voltar mais fortes, a vida é um aprendizado, segura a tropa agora!!”, disse o influenciador.

Fim da carreira Na última semana, Iran Ferreira apagou todo o conteúdo de sua conta no Instagram. O próprio influenciador foi a público informar que abandonaria a carreira e a postagem de seu conteúdo.

“Fala minha tropa. Todo mundo está pensando que fui hackeado, mas não fui hackeado. Eu que apaguei os vídeos mesmo e parei. Vou viver minha vida normal e sossegado daquele jeito. A equipe que estou é a melhor do mundo. É tudo gente boa e faz parte da minha família , mas essa foi uma decisão minha”, anunciou Luva.

O anúncio repercutiu nas redes sociais. Amigos, personalidades do esporte e clubes de futebol, como o Barcelona, enviaram mensagens de apoio a Iran. Atual empresário do influenciador, o ex-jogador Falcão também se manifestou sobre o anúncio, apoiando Ferreira.

Na quinta-feira (15/9), Léo Dias, colunista do Metrópoles, informou que Luva de Pedreiro deve encerrar seu vínculo com Falcão e assinar contrato com Khaby Lame, influenciador digital senegalês.

