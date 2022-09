Luva teria descartado Falcão e assinado contrato com empresário internacional, diz colunista

Parece que a vida de anonimato que Luva de Pedreiro pregou nas redes sociais, na verdade, era só uma cortina de fumaça para uma outra situação. Depois de ter informado, no Instagram, que iria abandonar o mundo de influenciador esportivo, e até recebido apoio do empresário, o jogador Falcão, parece que Iran Ferreira fez tudo isso para despistar uma nova bomba.

De acordo com apurações de Leo Dias, do site Metrópoles, Luva teria assinado contrato com o maior tiktoker do mundo, o senegalês Khaby Lame, que tem 149 milhões de seguidores. Tudo ocorreu ainda em agosto, quando o baiano viajou para Milão, na Itália, para fazer publicidades e vídeos.

O vídeo feito pelos dois viralizou nas redes sociais e chamou a atenção do próprio Khaby Lame. Com a carreira sendo levada, de certo modo, pela Justiça devido ao imbróglio com o ex-empresário, Allan Jesus, Luva não exitou em assinar contrato para ficar conhecido mundialmente.

O baiano terá de pagar a Allan Jesus R$ 5,2 milhões de multa rescisória pelo rompimento de contrato. Luva já conseguiu transferir cerca de R$ 257 mil, realizando os repasses mensais que correspondem a 30% dos ganhos.