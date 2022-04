Luxemburgo presta homenagem a Rincón, seu auxiliar na época de Atlético

O técnico Vanderlei Luxemburgo lamentou a morte de Freddy Rincón, com quem trabalhou no Palmeiras, no Corinthians e no Atlético. O ex-meio-campista faleceu após sofrer um acidente de trânsito, nessa segunda-feira (11).

“Acabamos de perder um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol mundial. Fui treinador dele diversas vezes. Talento puro, profissionalismo sensacional, a responsabilidade dele, o tempo todo, comprometimento tático. Além do ser humano fantástico que era. Meus pêsames à família, todo os meus sentimentos”, disse Luxemburgo em vídeo publicado nesta quinta-feira (14), nas redes sociais.

“Lamento muito morrer tão jovem, tão precoce, esse ser humano fantástico, Freddy Rincón. Vou sentir muita falta, o futebol vai sentir falta. Vamos lembrar sempre o que foi e fez pelo futebol mundial. Um jogador que era meia-esquerda e se transformou no melhor volante com quem trabalhei até hoje. Excelente pessoa. Excelente carácter. Lamentável para o futebol. Vai com Deus, Rincón”, completou o técnico.

Rincón morreu em Cali, na Colômbia, aos 55 anos. O ídolo do futebol colombiano teve um trauma cranioencefálico severo em acidente de carro na madrugada dessa segunda-feira (11) e não resistiu após três dias de internação.

O colombiano esteve ao lado de Vanderlei Luxemburgo em 2010, quando o comandante o convidou para trabalhar como auxiliar técnico na equipe alvinegra. No Galo, Luxa permaneceu no cargo por 55 jogos, somou 22 vitórias, 12 empates e 19 derrotas.

Como atleta, Rincón trabalhou com Luxemburgo no Palmeiras, em 1994 e posteriormente em 1996 e 1997, e no Corinthians, em 1997, 1998 e 2001.

Carreira de Rincón

Freddy Rincón passou por diversos clubes com notoriedade internacional, como Napoli e Real Madrid. No Brasil, o colombiano vestiu as camisas de Palmeiras (1994, 1996/1997), Santos (2000/2001) e Cruzeiro (2001), mas foi no Corinthians, entre 1997 e 2000, que marcou história, se tornando um dos maiores ídolos do clube e campeão do Mundial (2000).

Além do título global, Rincón conquistou no Corinthians os Campeonatos Brasileiros de 1998 e 1999, e o Campeonato Paulista de 1999.

O ex-meio-campista teve curta passagem pelo Cruzeiro, em 2001. Em 22 jogos, marcou apenas um gol com a camisa celeste.

Clube que trouxe Rincón para o Brasil pela primeira vez, em 1994, e promoveu o seu retorno da Europa, em 1996, o Palmeiras também lamentou a morte do ex-meio-campista colombiano.

“Lamentamos profundamente o falecimento do ex-jogador colombiano Freddy Rincón, campeão pelo Palmeiras e ídolo em seu país. Desejamos muita força aos familiares, amigos e fãs neste momento difícil!. Obrigado por tudo, Rincón!”.

Rincón foi campeão paulista pelo Palmeiras em 1994 no grande time formado pela Parmalat.

O Santos, por sua vez, referiu-se a Rincón como lenda. “O Santos FC lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Freddy Rincón. A lenda colombiana defendeu o Peixão entre os anos de 2000 e 2001”.

Rincón disputou as Copas do Mundo de 1990, 1994 e 1998 pela Seleção Colombiana, pela qual marcou 17 gols num total de 84 apresentações, incluindo outros torneios e amistosos.

No Brasil, Freddy Rincón também treinou o São Bento-SP, São José-SP, Iraty-PR e Flamengo-SP, além de ter sido auxiliar de Luxemburgo no Atlético.