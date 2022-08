“Luxo”: Mariana Goldfarb usa dress de veludo com pedrarias em evento com Cauã Reymond

A modelo, Mariana Goldfarb, é dona de uma beleza sem igual, seu carisma também rouba a cena e conquista as pessoas, e o bom gosto para a moda dispensa comentários, suas escolhas são sempre espetaculares, como esse dress de veludo com pedrarias, que ela usou em um evento, onde foi acompanhar o marido, Cauã Reymond.

+ Sandy aposta em 3 looks dramáticos para show de estreia da turnê “Nós Voz Eles 2”

Sempre muito elegante, a modelo e influencer, Mariana Goldfarb, elegeu um look super elegante para acompanhar o esposo, Cauã Reymond, no “Festival de Cinema de Gramado”.

Ela usou um dress midi, de veludo super luxuoso, com renda na barra, nas mangas longas e na gola, todo na cor preta e com aplicações de cristais. Depois do evento, Mariana Goldfarb, publicou fotos no Instagram e na legenda escreveu: “Sobre ontem. Foi lindo. ”. Com mais de 1 milhão de seguidores, choveram comentários elogiando o looks e a sua beleza. “Tá muito linda ”, “Princesa”, “Maravilhosa e chic ”, “Uma princesa!! Amei o vestido!!”, “Mari como vc consegue??? Ser tão bela assim!!”, “Essa mulher transmite uma energia tão boa”, foram alguns dos elogios dos fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

Mariana Goldfarb acompanha o marido, Cauã Reymond, durante homenagem no “Festival de Cinema de Gramado” O ator, Cauã Reymond, recebeu uma linda homenagem pelo seu trabalho no “Festival de Cinema de Gramado”. Durante o evento de divulgação do filme “A viagem de Pedro”, ele teve suas mãos e assinatura eternizadas na “Calçada da Fama“, sua placa de cimento ficará com as de outros artistas renomados, que também deixaram sua marca. Nas redes sociais o ator divulgou fotos com a esposa, amigos e artistas que também participaram do evento. Cauã, estava super elegante em um conjunto de calça e terno alfaiataria azul-marinho e por baixo uma blusa de fio preta. Na legenda ele comentou sobre o quanto o festival é especial para ele e o quanto está feliz com a homenagem: “Estar no @FestivalDeCinemaDeGramado é muito especial. Além disso, exibir um filme e ainda deixar minha marca na calçada onde vejo tantos ídolos meus, é muito maior. #AViagemDePedro foi exibido ontem e eu estava acompanhado de parte da turma que foi responsável pra que chegássemos a esse momento. Mulheres que admiro e celebro. #AViagemDePedro chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 01 de setembro. Espero que vocês possam assistir, porque o filme está muito bom!!! Viva nosso cinema!!!”, escreveu o ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Fique por dentro de tudo o que acontece na vida dos famosos:

+ Patricia Poeta traz Ana Paula Padrão de volta à Globo após cometer gafe com jornalista do “Bom dia Brasil”

+ Marido de Simone é acusado de ser pivô do fim da dupla com Simaria

+ Dani Calabresa afirma ter sido humilhada por diretor global em sua primeira entrevista com Jô Soares