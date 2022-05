Lyon vence Barcelona e conquista Liga dos Campeões feminina pela oitava vez

O Lyon conquistou sua oitava Liga dos Campeões feminina em dez finais, derrotando o atual campeão Barcelona por 3 a 1 na final em Turim, neste sábado.

Amandine Henry, Ada Hegerberg e Catarina Macário marcaram no início de jogo, que estava totalmente dominado pelo Lyon. Alexia Putellas, Bola de Ouro de 2021, diminuiu para o time catalão. A reação, porém, foi insuficiente para dar o segundo título de Champions aos milhares de torcedores do Barça que viajaram até a cidade italiana.

Henry abriu o placar aos cinco minutos, com um chute forte de fora da área, diante do qual a goleira Sandra Paños nada pôde fazer.

Após este golpe inicial, as francesas aumentaram a vantagem após um cruzamento de Selma Bacha encontrar Hegerberg no meio da defesa descoordenada do Barcelona, marcando seu 59º gol em 60 jogos disputados na Liga dos Campeões.

Em outra jogada em que a defesa do Barcelona pecou pelo nervosismo, Macário empurrou a bola na frente do gol para fazer 3 a 0. O Barça parecia totalmente nocauteado quando Putellas colocou seu time de volta no jogo, marcando um gol quatro minutos antes do intervalo.

No segundo tempo, Patricia Guijarro esteve perto de surpreender a goleira chilena Christiane Endler com um chute do meio de campo que acertou o travessão.

A equipe catalã foi melhor no segundo tempo, mas o Lyon se dedicou a administrar a ampla vantagem conquistada no primeiro tempo para erguer sua oitava Liga dos Campeões.