Lyon vence PSG e abre vantagem nas semifinais da Liga dos Campeões Feminina

O Lyon, sete vezes campeão europeu, venceu o Paris Saint-Germain neste domingo pela primeira semifinal da Liga dos Campeões feminina. Por 3 a 2, o time abriu vantagem para carimbar uma possível vaga na decisão.

As parisienses, atuais campeãs francesas e que buscam seu primeiro título da Champions, abriram o placar com Marie-Antoinette Katoto. O Lyon respondeu com três gols, marcados por Wendie Renard de pênalti e Catarina Macario (2x).

A polonesa Paulina Dudek ainda descontou para o PSG no segundo tempo e deu esperanças para uma virada no jogo de volta, que será disputado no próximo sábado no Parque dos Príncipes.

Na outra semifinal, o atual campeão Barcelona conseguiu uma grande vantagem ao golear na última sexta-feira o Wolfsburg por 5 a 1 no Camp Nou. Os dois times também se enfrentam no próximo sábado pelo jogo de volta.