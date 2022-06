Macaco visto ‘amolando faca’ e ‘lavando roupa’ é capturado no Piauí

O macaco que foi visto “amolando uma faca” e “batendo roupa” na cidade de Corrente, no Piauí, foi capturado na sexta (24) por equipes do Instituto Chico Mendes (ICMBio). Agora, o animal passará por uma reabilitação antes de ser colocado novamente na natureza.

O macaco tem comportamento de um animal domesticado, mas não se sabe quem seria o dono do animal. “Ele com certeza foi domesticado. Ele deixou que as pessoas chegassem perto dele, e até ficou no colo”, disse ao G1 o chefe do parque Nascentes do Parnaíba, Jonail Lustosa.

Nenhum responsável pelo animal foi encontrado e a suspeita é que ele tenha sido abandonado depois de ser domesticado.

Conhecido como Chico, o macaco teve imagens viralizadas essa semana ao aparecer segurando uma faca. No vídeo, ele parece estar afiando a peça no muro de um centro comercial. No dia seguinte, Chico apareceu na janela “batendo roupa”.

O animal virou o assunto da cidade, mas sua captura dividiu os moradores. Um morador afirmou que o macaco solto pela cidade estava causando “bagunça”, com as pessoas tendo que fechar portas e janelas o tempo todo. Outros se divertiram com a situação, que também fez sucesso nas redes sociais.