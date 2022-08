Madonna faz 64 anos e comemora ao lado dos filhos e amigos na Itália

Cada dia mais linda, a rainha do pop, Madonna, celebrou nesta terça-feira (16), a chegada dos 64 anos, ao lado dos filhos e de amigos. Ela chama a atenção por onde passa e em tudo o que faz, a música e performances dispensam elogios e seu bom gosto para a moda declara o quão fashionista é Madonna.

Para comemorar este novo ciclo, Madonna, viajou para a Itália e celebrou a chegada dos seus 64 anos em alto estilo, ao lado de quem mais ama. Acostumada a lançar moda, o look escolhido para o aniversário, foi um vestido super alegre e elegante.

A loira poderosa, Madonna, publicou nas suas redes sociais, fotos dos momentos com os amigos e familiares. Super estilosa, ela usou um dress, com fundo branco e estampa azul royal, para finalizar a composição, Madonna, combinou um chapéu super elegante, também azul royal e nos pés um par de tamancos na mesma estampa do vestido.

Madonna compartilha momentos da comemoração da chegada dos seus 64 anos Em um vídeo super alegre, Madonna, dança, mostra o look e divide com seus 18,4 milhões de seguidores, os melhores momentos da celebração do seu aniversário de 64 anos, junto aos amigos e familiares.

