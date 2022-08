Uma criança, de oito anos, foi atropelada pela própria mãe na tarde de segunda-feira (1º/7), e ainda ficou presa embaixo do carro, no Bairro Coqueiral, em Cascavel, no oeste do Paraná.

Segundo informações apuradas no local, a motorista do veículo, que é automático, estava estacionando dentro do condomínio Residencial Coqueiral, na rua das Palmeiras, e, ao invés de engatar a marcha ré, acionou a primeira.