Mãe de Ana Paula Arósio expõe relação com a filha: “Bem desagradável”

A atriz Ana Paula Arósio foi uma das grandes personalidades que passaram pela TV Globo. Atualmente morando na Inglaterra, a musa leva uma vida discreta e longe dos holofotes. Longe, inclusive, dos familiares.

Claudete Arósio, mãe de Ana Paula Arósio, chegou a revelar detalhes da relação com filha famosa. “É um assunto bem desagradável. Estou muito bem para ficar me machucando de novo. Então é melhor ficar quietinha no meu canto”, disse.

