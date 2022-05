Mãe de jovem que matou 21 no Texas pede perdão para ela e o filho

Em entrevista à CNN Televisa, a mãe de Salvador Ramos, jovem de 18 anos que entrou em uma escola no Texas e matou 19 crianças e dois adultos, disse não saber as razões pelas quais o filho tomou tal atitude. E pediu perdão.

Bastante nervosa e chorando, Adriana Martinez Reyes descreveu o filho como uma pessoa muito quieta. “Ele estava sempre na dele. Não incomodava ninguém. Ele não fazia nada para ninguém”, afirmou.



“Eu não tenho palavras. Porque eu não sei o que ele estava pensando. Ele tinha as razões dele para fazer o que ele fez. E, por favor, não o julguem. Eu só quero que aquelas crianças inocentes que morreram me perdoem”, disse Adriana.

Salvador Ramos efetuou mais de 100 disparos de arma de fogo na Robb Elementary School, em Uvalde. O massacre teve início às 11h30 de terça (24/5), mas só foi alertado às autoridades por volta das 12h30, quando uma criança ligou para a emergência pedindo socorro. Foi o ataque mais letal a uma escola dos EUA desde Newtown, Connecticut, em dezembro de 2012, quando o jovem Adam Lanza, de 20 anos, matou 26 pessoas.

Ao ser perguntada sobre o que teria a dizer aos parentes das vítimas, Adriana mais uma vez pediu perdão. “Me perdoem. Perdoem meu filho. Eu sei que ele teve suas razões”, afirmou, sem saber explicar quais seriam esses motivos. Sem antecedentes criminais ou histórico de doença mental, Salvador Ramos ainda atirou na avó antes de se dirigir à escola – a idosa se encontra hospitalizada.

A mãe confirmou que ele roubou a caminhonete da família, mas não soube explicar como ele conseguiu as armas. A polícia ainda busca os motivos para que o jovem tenha cometido o massacre.

O pai de Ramos, também chamado Salvador Ramos, de 42 anos, já havia falado sobre o caso o jornal Daily Beast. “Eu só quero que as pessoas saibam que sinto muito. Ele deveria ter me matado, em vez de fazer algo assim com alguém”, afirmou.

