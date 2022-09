Mãe de Luísa Sonza mostra detalhes da mansão da cantora e choca internautas: “Milionária mesmo!”

Ela faz a decoração dela! Na tarde desta terça-feira (27), Elaine Gerloff, mãe da cantora Luísa Sonza, postou uma sequência de cliques em seu Instagram mostrando alguns detalhes da sala de estar da artista. Vale lembrar que a matriarca ajudou e toda a decoração da mansão.

“Não sei você, mas eu passaria horas nesse cantinho relaxando, lendo um livro e ouvindo música. Essa luz natural com o verde das plantas transmite uma paz e estas almofadas traz um aconchego de lar, não acham? É um dos cantinhos que mais amei transformar!”, escreveu Elaine na legenda da publicação.

Luísa Sonza adia início da sua nova turnê Após a polêmica sobre o caso de racismo que está envolvida, Luísa Sonza usou seus Stories do Instagram para anunciar que decidiu adiar a estreia de sua nova turnê “O Conto dos Dois Mundos”, que aconteceria na tarde deste sábado (01).

“Estou procurando a melhor forma de resolver isso, da maneira mais correta possível, de acordo com todos os meus ideais. É óbvio que eu quero vir aqui conversar com vocês, é óbvio que eu quero pedir desculpas para vocês, mas estou resolvendo isso primeiro diretamente na Justiça e diretamente com a Isabel”, declarou Luísa.

“Quero realmente fazer a coisa certa e que esteja de acordo com o que eu sempre acreditei e com o que eu sempre falei. Por conta disso, eu escolhi adiar o lançamento da turnê ‘O Conto dos Dois Mundos’, porque eu não consegui ensaiar, nem tenho cabeça para isso agora, não acho que é hora de eu fazer uma coisa que vai ser o maior projeto da minha vida”, explicou a artista. “Vou adiar o projeto para o dia 19 de novembro, foi adiada, não foi cancelada”, enfatizou Luísa.

