Mãe de Mbappé peitou Chelsea e impediu o filho de jogar pelo clube; entenda

A lista de polêmicas e controvérsias de Kylian Mbappé cresceu desde que ele renovou com o PSG em maio, tornando-se o jogador mais bem pago do mundo. O “chapéu” no Real Madrid, a disputa com Neymar por cobrar um pênalti contra o Montpellier e as tentativas de agir nos bastidores para controlar o vestiário do PSG são alguns dos episódios recentes.

Mas, para conhecer o primeiro episódio polêmico do francês, é preciso voltar alguns anos no tempo. Precisamente, para 2011. Em maio daquele ano, Serge Daniel Boga, então olheiro do Chelsea, recebeu uma dica preciosa. Um amigo, que trabalhava na Nike, avisou: “Tem um jogador muito bom no AS Bondy. Você precisa ir lá dar uma olhada”. Semanas depois, o olheiro foi ver de perto o jovem Kylian Mbappé-Lottin.

Seguro de que estava diante de um jogador acima da média, Daniel falou com os pais do jovem Kylian para convencê-los a levá-lo para um período de testes em Londres. Em 2012, já com 13 anos, Mbappé viajou para a capital inglesa, acompanhado da mãe, a ex-jogadora de handebol Fayza Lamari.

Foi o primeiro contato de Kylian com a estrutura de um clube profissional de alto nível. “E ele aproveitou bem, o Chelsea gostou dele”, conta o olheiro. Com a camisa 10 e o nome “Kylian” estampado nas costas, Mbappé participou da vitória por 7 a 0 sobre o Charlton, em um amistoso das categorias de base. Mas o jovem francês não fez gols, e o protagonista acabou sendo o inglês Tammy Abraham, hoje na Roma.

Ao final do período de testes, a equipe técnica do Chelsea decidiu que precisaria de mais tempo para tomar uma decisão. Então, entrou em ação a mãe do jogador. Fayza Lamari ficou indignada com a ideia de Jim Fraser, o responsável pelas categorias de base do clube inglês. “Ela falava as coisas pra ele em francês, e eu traduzia. Houve um momento em que ela falou: “meu filho não vai voltar. Ou vocês ficam com ele agora, ou pagam 50 milhões de euros daqui a cinco anos”, relembra Daniel.

Incrédulo, o olheiro-tradutor ainda tentou acalmar os ânimos, e chegou a perguntar “Você quer mesmo que eu traduza isso?” para a mãe do jogador. “Ela disse que era pra traduzir tudo. E assim acabou a história de Mbappé no Chelsea”.

Pouco depois da viagem a Londres, Mbappé entrou no programa de treinamento de jovens da Federação Francesa de Futebol, em Clairefontain. O primeiro contrato profissional foi assinado em 2015, três anos depois, com o Monaco, clube que o astro francês defendeu até fechar com o PSG.