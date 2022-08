Mãe de Paulo Gustavo dá bronca em Luciano Huck durante o ‘Domingão’: “Eu comando”

Déa Lúcia, mãe do ator Paulo Gustavo, mostrou ser a própria Dona Hermínia! Durante o ‘Domingão‘, a avó de Romeu e Gael, acabou brilhando no palco do programa quando deu um puxão de orelha em Luciano Huck. Déa foi convidada para participar do quadro ‘Acredite em Quem Quiser’.

Quem dividiu a bancada com Lúcia foi o padre Fábio de Melo e foi justamente ele quem começou com o assunto. “A dona Déa tem uma crítica”, disse ele. Déa Lúcia disparou: “Luciano, você quer sentar aqui, e eu comando o programa? Você fica fazendo todas as perguntas! Eu não estou certa?”, reclamou ela.

“Ele rouba as nossas melhores perguntas”, concordou a colega Lívia Andrade. Já Luciano foi rápido e respondeu: “Dona Déa chegou hoje e já quer sentar na janelinha”. “E você quer sentar na minha cadeira”, retrucou a inspiração para uma das maiores personagens de Paulo Gustavo.

Mãe de Paulo Gustavo dá bronca em Luciano Huck durante o Domingão (Foto: Reprodução)

Déa Lúcia ainda participou do Batalha Lip Sinc Déa Lúcia não participou de um quadro só não, ela também fez presença na nova atração do ‘Domingão’, o Batalha Lip Sinc. O programa colocou José Loreto e Leandro Lima para fazer essa batalha épica e muito musical.

“Por que você colocou o padre Fábio e não eu do lado dessas duas coisas maravilhosas? Coloca o padre logo lá na ponta”, alfinetou Déa Lúcia. Mas, a vovó mais querida do Brasil não se contentou em cutucar somente Luciano. Ela também fez alguns comentários do seu jeitinho de ser para Lívia Andrade.

A matriarca não perdeu tempo na hora de brincar sobre o figurino da loira. “Fica sentadinha aí, num frio desse ela vem assim que é para ofuscar a minha beleza”, soltou a veterana. Abaixo, você confere o vídeo do momento em que essa pérola aconteceu:

Dona Déa melhor pessoa #Domingão pic.twitter.com/IdxCuCn3tS

— TV Globo (@tvglobo) August 28, 2022

