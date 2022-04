Mãe de Paulo Gustavo desabafa após condenação de pastor: ‘Orou pela morte do meu filho’

Déa Lúcia Vieira Amaral, mãe do ator Paulo Gustavo, fez um desabafo nas redes sociais após ser divulgado pelo Metrópoles que o pastor José Olímpio foi condenado pelo crime de homofobia praticado contra seu filho. O criador e intérprete de Dona Hermínia passou cerca de dois meses internado lidando com complicações da Covid-19 e, na época, o religioso fez um post dizendo: “Oro para que o dono dele o leve para junto de si”. Na ocasião, a declaração gerou polêmica e repercutiu nas redes sociais. Paulo não resistiu às complicações da doença e morreu em maio de 2021, aos 42 anos. “Ele orou pela morte do meu filho e eu rezo para que ele viva bastante para se arrepender dos seus pecados”, declarou Déa nesta quinta-feira, 28, no Instagram.

A mãe do ator, que foi a principal inspiração de Paulo para criar Dona Hermínia, recebeu o apoio de vários famosos. “Bem feito . A justiça divina é a que importa . Te amo, Deia”, comentou a atriz Ingrid Guimarães. “Dona Deia, que Deus te proteja sempre. A sua força e da Ju Amaral [irmã de Paulo] são inacreditáveis”, disse a apresentadora Tatá Werneck. “Muito bom ver a justiça acontecer”, afirmou a atriz Malu Valle. “Agora ele vai precisar orar por ele mesmo, bastante…”, postou o modelo Jesus Luz. “Justiça dos homens feita. Que ele conheça a justiça de Deus”, acrescentou a atriz Nívea Stelmann. A Jovem Pan entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL), responsável pela condenação, mas ainda não obteve retorno.