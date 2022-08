Mãe de Rodrigo Mussi assume cobrar R$50 mil do filho depois do “BBB 22”

Mara Lúcia Abrão de Carvalho é mãe do ex-BBB22 Rodrigo Mussi e assumiu que cobrou R$ 50 mil do filho depois que ele deixou a última edição do reality global. A revelação foi feita em uma entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, que vai ao ar neste domingo (21).

Durante a entrevista, a comerciante se defendeu das acusações de que estaria tentando uma aproximação para se aproveitar do sucesso do ex-brother e aproveitou para contar que a cobrança de R$50 mil seria para pagar um empréstimo que ela fez para ajudar o filho a viajar para a Austrália.

Em trechos de uma entrevista ao programa, obtidos pela colunista Leo Dias, do Metrópoles, Mara Lúcia admitiu ter procurado o filho assim que ele deixou o confinamento da Globo e segundo ela, o dinheiro seria usado para pagar a viagem do filho. A comerciante ainda afirmou que, antes de ser chamado para o Big Brother Brasil 22, o gerente comercial não tinha condições de arcar com os custos da viagem.

Rodrigo Mussi revela ajuda financeira da Globo com tratamento após o acidente Durante uma entrevista ao jornalista Leo Dias, Rodrigo Mussi revelou que a TV Globo teve uma importante participação na sua recuperação, quando sofreu um grave acidente de carro no final de março. O ex-BBB contou que a emissora pagou todo o seu tratamento domiciliar depois que teve alta do hospital.

“No pós-acidente, senti um carinho [da emissora]. Estava no HC, um hospital público. Precisava de um home care [atendimento domiciliar]. Custava um valor muito alto naquela época, e a Globo cobriu sem pensar duas vezes. Foi fantástico”, revelou.

