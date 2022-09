Mãe de Thomaz Costa se pronuncia sobre relacionamento íntimo do ator com empresário

A mãe de Thomaz Costa rebateu as acusações feitas por Tiago Ramos em “A Fazenda 14“. A briga aconteceu no sábado, quando o ex-namorado da mãe de Neymar disse que o ator teria se envolvido com o empresário e ex-diretor da Band, Rodrigo Branco. Luciana Costa, mãe do ator, no entanto, negou que o filho tenha vivido um romance com outro homem.

+ Na ‘Fazenda’, Tati Zaqui tira a roupa e fica só de peça íntima: “Pra causar no ao vivo”

“Ele disse que o Thomaz tem um relacionamento íntimo com uma pessoa, que é um grande amigo nosso, e isso não é verdade. O Thomaz realmente estava na casa dele, vai lá muitas vezes, eu inclusive também. A gente é sempre muito bem recebido, que trabalho com muitos artistas”, afirmou ela, em conversa com Fábia Oliveira do portal Em Off. “Além dele, tinham outros artistas lá. Ele recebeu a Deborah Secco, Simone Mendes e Kaká Diniz, então é uma casa que recebe muitos artistas”, reforçou.

Rodrigo Branco também se pronunciou sobre a afirmação do peão: “Thomaz ficou quase um mês hospedado na minha casa, assim como Deborah Secco, Simone, e diversos famosos já ficaram. É tudo fofoca, gente. Eu não teria o menor problema em falar que eu tive um relacionamento com o Thomaz, mas esse não é o caso. Eu conheci ele com 17 anos, na época que ele estava com a Larissa Manoela“, lembrou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Thomaz Costa (@thocostaoficial)

Entenda a briga: O clima caótico estava perfeito para tretas! Tudo começou quando Tiago Ramos e Alex Gallete levaram bebidas para a Sede depois da primeira festa da Fazenda 14 e receberam um aviso. A treta começou no final da noite de sábado (17) e se estendeu durante toda a madrugada.

Thomaz Costa ficou indignado com o ex-padrasto de Neymar Jr. e com Gallete, os dois peões levaram um aviso por levar bebida da festa à Sede: “Assume… A Punição é coletiva! Eu falei que tu tá sendo egoísta”, afirmou Costa. Nesse momento Alex Gallete já tinha dito que só havia bebido o que Tiago Ramos levou, deixando toda a culpa para cima do modelo.

Vini Büttel tentou apartar a briga entre os dois, mas antes já tinha comentado com Deolane Bezerra que ela não poderia ajudar o ex-padrasto de Neymar Jr.

Confira a íntegra da briga:

Leia mais notícias dos famosos:

+ Seguranças de Juliette Freire e Pedro Sampaio são acusados de ‘partirem para cima’ de fotográfos de evento em Fortaleza

+ Transparente demais? Geisy Arruda dispensa o sutiã e blusa revela o que tem por baixo

+ Influenciadora precisa de cadeira de rodas após colocar próteses de 10kg no seios