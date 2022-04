Mãe de Will Smith se espanta com atitude do filho no Oscar: ‘Ele é equilibrado’

Carolyn, mãe do ator Will Smith, quebrou o silêncio e falou sobre o comportamento do filho no Oscar 2022. O artista levou para casa a estatueta de Melhor Ator, mas o que roubou a cena foi o tapa que ele deu no rosto de Chris Rock após o humorista fazer uma piada sobre o fato de sua mulher, a atriz Jada Pinkett, estar careca. Depois da confusão, que gerou uma repercussão mundial, Will pediu desculpas à Academia e ao humorista. A mãe do artista assistiu a cerimônia da sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em entrevista ao Action News, Carolyn se demonstrou surpresa com o comportamento do filho, que, segundo ela, estava fora do normal.

“Ele é uma pessoa muito equilibrada. É a primeira vez que o vejo assim. Primeira vez na vida. Nunca o vi fazer isso antes”, afirmou. Carolyn contou que conversou com o filho na última segunda-feira, 29, após a confusão no Oscar, e disse que recomendou a ele descansar um pouco e tirar férias. A mãe de Will também declarou que está orgulhosa do prêmio que o filho conquistou. “Eu sei como ele trabalha e o quão duro ele trabalha. Ele nunca dá um meio passo. Fiquei esperando, esperando, esperando e quando eu ouvi seu nome [como vencedor da categoria Melhor Ator], eu apenas pensava: ‘Sim!’. Acho que ele deveria ter recebido um [Oscar] por todos eles [seus filmes]”.