Mãe e outras três pessoas são presas por estupro contra criança de 9 anos

Crime



Publicado em 10 de fev de 2022

Uma operação da polícia civil mineira, terminou com 03 acusados de estupros presos no pequeno município de Bertópolis na região do Vale do Mucuri em Minas Gerais, na última segunda-feira (07) de fevereiro.

A investigação iniciada com base em denúncias promovidas pelas vítimas entregues por sua genitora a um abrigo de menores, materializou a operação TOFETE.

Conforme denúncia uma criança de 09 anos sofria abusos sexuais do companheiro da genitora e do sogro da mulher, um idoso de 81 anos e também de um terceiro agressor. Além de ser molestada por dois vizinhos, também menores de idade.

O principal acusado dos abusos, tem 48 anos de idade, mas o idoso chegou a ser flagrado pela mãe da menina deitado na cama da vítima.

A polícia ainda relatou que a criança e seus irmãos, eram constantemente expostos às práticas sexuais da mãe com os companheiros dela. Sendo obrigados a reproduzirem atos similares com os irmãos.

A polícia civil instaurou inquérito para apurar os fatos. Um pedido de prisão dos autores foi expedido e autorizado pela justiça.

Após a sequência de prisões os acusados prestaram depoimentos e foram encaminhados para o sistema prisional, onde permanecem à disposição da justiça.