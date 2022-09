Mãe se assusta com semelhança da filha com Jade Picon: “Nunca sinta ranço de alguém”

Ane Saintly impressionou a internet após mostrar uma foto de sua filha. Em vídeo publicado no TikTok, a jovem afirma que ficou com “ranço” de Jade Picon durante a sua gravidez e isso fez com que sua primogênita fosse a cópia da atriz.

+ Inédito! TV Globo divulga primeiras imagens de Jade Picon em “Travessia”

Em poucos dias, a publicação alcançou cerca de 11 milhões de visualizações e quase dois milhões de curtidas. “Nunca sinta ranço de alguém quando estiver grávida. Eu senti da Jade Picon e minha filha nasceu a cara dela”, escreveu em legenda.

Semelhança entre as crianças é assustadora (Foto: Reprodução/Instagram)

Nos comentários, todos ficaram impressionados e ainda falaram sobre a própria aparência. “Lembrar de ter ranço de alguém bonito quando estiver grávida”, escreveu internauta. “Minha mãe teve ranço do Shrek”, brincou outro. “Que criança linda, meu Deus”, elogiou outra.

