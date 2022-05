Mãe se revolta com corte de cabelo do filho e vai à delegacia: ‘ele ficou abalado’

Uma influenciadora digital aproveitou o espaço nas redes para ‘esculhambar’ um salão de beleza, de Porto Alegre, na quarta-feira (26), após o corte de cabelo do filho de cinco anos sair diferente do que ela tinha planejado.

Thielly Souza postou vídeos e fotos nas redes com o antes e o depois do penteado: “Estragou a imagem do meu filho, a autoestima dele. Ele ficou abalado, dizendo que ficou muito feio”.

A mãe, então, resolveu registrar um boletim de ocorrência contra o estabelecimento. Ela afirma que pretende abrir um processo no Juizado Especial Cível, pedindo indenização por danos morais.

No vídeo, divulgado no TikTok, e que já conta com 1,6 milhões de curtidas, Thielly conta que a criança esperou quatro anos para fazer o corte e que a frustração foi ainda mais forte por isso.

Thielly tem mais de 500 mil seguidores na rede social, além de outros 100 mil no Instagram. Nas redes, ela fala da criação dos dois filhos, de autoestima e da aceitação do corpo no pós-parto.