A Standard & Poor’s reiterou o rating do Magazine Luiza (MGLU3) em AAA, a melhor nota de crédito para o mercado brasileiro. De acordo com a agência de classificação de risco, o Magalu apresentou um elevado índice de dívida líquida ajustada sobre Ebitda em 2021, reflexo do maior endividamento bruto, com três novas emissões. “Houve aumento […]