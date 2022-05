Maiara cai no choro ao ouvir música de Marília Mendonça no ‘The Voice Kids’; assista

A cantora Maiara não conteve a emoção na sua estreia como jurada do “The Voice Kids”. A nova temporada do reality show musical da Globo estreou neste domingo, 1, e a artista ocupa junto com a irmã, Maraisa, a cadeira que era de Simone e Simaria. A sertaneja chorou ao ouvir uma das participantes da atração cantar Flor e o Beija-Flor, música que Marília Mendonça gravou com a dupla Henrique e Juliano. Assim que ouviu a primeira nota, Maiara apertou o botão e virou a cadeira para Gabriela Muniz. Durante a apresentação, ela não conseguiu segurar as lágrimas. A música foi composta por Marília, que morreu vítima de um acidente aéreo em novembro do ano passado, e lançada originalmente em 2015. Amigas da Rainha da Sofrência, Maiara e Maraisa cantaram Flor e o Beija-Flor ao lado de Henrique e Juliano no velório da cantora, que aconteceu em Goiânia.

Ela cantando Marília Mendonça e a Maiara chorando, doeu tanto

