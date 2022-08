Maiara e Maraísa, a leveza que inspira

Estas duas irmãs já passaram por poucas e boas, a vida sempre se encarrega de dar um susto nelas, mas o que faz de Maiara e Maraísa tão especiais? Talvez o amor que elas têm uma pela outra, o fato de estarem sempre juntas para o que der e vier. São duas sustentações, e isso faz toda a diferença na vida destas meninas que já ouviram coisas do tipo: “Acham que vão chegar onde?”. E olha onde chegaram.

Ao tempo em que se projetam como uma das duplas mais bem-sucedidas na história do feminejo, elas demonstram que, muito mais que números ou status, o verdadeiro valor disso tudo ou a maior importância está no fato delas serem unânimes entre o público (dentro e fora deste nicho musical) como exemplo de artistas bem-quistas — algo raro de acontecer.

Maiara e Maraísa possuem trânsito aberto e bem avaliado em todos os meios. Não existe veículo de rádio, TV ou internet que tenha qualquer resistência às gêmeas. Essa conquista aconteceu de uma maneira completamente orgânica e com uma fórmula bem básica: a simplicidade (além do talento, é claro).

As cantoras são conduzidas unicamente pelo trabalho e não se envolvem em polêmicas, mas sobretudo, são enérgicas, muito bem resolvidas e com opiniões fortes e diretas. Com elas não existe meio termo.

E bem diferente de uma grande parcela de artistas, Maiara e Maraísa conseguem atingir um público bem diversificado e equilibrado. O sucesso no The Voice Kids ainda renderam a elas uma nova e preciosa conquista: as crianças.

De personalidades bem diferentes, embora não pareça, as irmãs sertanejas provam a cada trabalho, a cada show, que são merecedoras de todo sucesso. Dotadas de carisma e de uma alegria constante, elas são capazes de se renovarem como profissionais sem deixar que a essência se perca em meio ao ego que este universo tende a declinar.

Inspiração para a geração que se forma, a dupla hoje colhe os louros de uma carreira construída com bastante suor, muitas dificuldades, mas acima de tudo, com honestidade e disciplina. Maiara e Maraísa nunca abandonaram o público, nunca se desrespeitaram como irmãs ou como profissionais, e tampouco subestimam a indústria ou as pessoas. Duas personalidades elogiáveis e de grande valor para a classe artística brasileira.

