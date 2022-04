Maiara e Maraísa substituirão Gaby Amarantos no The Voice Kids

A dupla sertaneja Maiara e Maraísa serão as novas juradas da nova temporada do The Voice Kids. Elas se juntarão a Carlinhos Brown e Michel Teló em meados de abril, quando está previsto o início das gravações.

As irmãs substituirão a cantora Gaby Amarantos, que deixa o posto de técnica vocal e atualmente está participando das gravações da novela das 6, Além da Ilusão.

Segundo o Notícias da Tv, a dupla já havia sido convidada para participar da atração como juradas em 2021, mas não puderam integrar a equipe devido a agenda com a turnê As Patroas, trabalho da dupla com Marília Mendonça.

Com a morte de Marília em novembro, o projeto foi cancelado em fevereiro deste ano.

A 7ª temporada do The Voice Kids voltará a ter plateia e será apresentado por Márcio Garcia. Thalita Rebouças seguirá como repórter dos bastidores.