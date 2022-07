Maiára Quiderolly abre mão de pensão alimentícia de Jô, de quem está grávida

Grávida do atacante Jô, a influencer Maiára Quiderolly, 25, revelou que vai abrir mão da pensão alimentícia.

“Desde a minha barriga eu só quero que meu filho seja amado e mais nada e assim vai ser. Eu só vou buscar ajuda quando eu não tiver dando conta”, disse em uma sequência de vídeos publicados nos Stories.

“Caso contrário, não quero nada de ninguém, a única coisa que eu vou querer do pai do meu filho é que ele coloque o nome, mas isso é uma coisa que, depois que meu filho nascer, minha advogada vai falar com o advogado dele”, continuou.

“A única coisa que eu quero dele [Jô] é o nome, porque é um direito do meu filho. Eu não vou querer pensão, ainda não tá nada assinado, mas eu não quero pensão. Eu, Máiara renunciei. Eu renuncio à pensão do meu filho”, disse.

“O meu pensamento é esse. Um filho não é brincadeira, então pode ser que eu precise e mude a minha opinião mais para frente, daqui a algum tempo, mas por enquanto o meu pensamento é esse para eu ter paz e meu filho ter paz”, disse a paulista.

A influencer foi bastante criticada por conta da posição. Diversos seguidores alegaram que a pensão é um direito da criança, que ela não pode abrir mão. A influenciadora excluiu a sequência de vídeos e se explicou.

“Direito do meu filho é saber quem é o pai! Eu sou a mãe e não quero me desgastar mais do que me desgastei. Eu quero ter minha gestação tranquila e não passando raiva por coisas que eu posso evitar”, escreveu.

“Se um dia eu não puder dar algo ou deixar faltar algo para o meu filho, pode ser que eu vá atrás, enquanto isso não acontece, vou seguir tentando dar o melhor para o meu filho e no momento o melhor para ele é paz. No dia que ele quiser ser pai, o filho dele vai estar lá, ser pai não é depositar dinheiro na conta não. Hoje a minha decisão é essa, e só cabe a mim saber o que é melhor para mim e pro meu filho. Fim de papo”, concluiu.