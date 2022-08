Maior banda de rock do mundo fará show em São Paulo pela primeira vez; saiba detalhes

Considerada a maior banda de rock do mundo, a Rockin’1000, que reúne mil músicos em suas apresentações, virá pela primeira vez à América do Sul. O show está marcado para acontecer no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 1 de outubro. A banda composta por mil músicos foi formada em 2015 e ficou conhecida ao postar um vídeo tocando Learn to Fly com o intuito de convidar o Foo Fighters para fazer um show em Cesena, na Itália. O vídeo, que hoje soma mais de 60 milhões de visualizações, bombou nas redes sociais e levou a banda de rock americana a se apresentar na comuna italiana. O criador do Rockin’1000, Fabio Zaffagnini, chegou a fazer uma participação no show. Para a apresentação no Brasil, o grupo de mil músicos está preparando um repertório com canções de grandes nomes do rock, incluindo Rolling Stones, AC/DC, Nirvana, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin e Queen.

“O Brasil sempre teve uma alma do rock e uma forte paixão pela música ao vivo; esta é provavelmente a razão pela qual desde o nosso nascimento recebemos tanto carinho e tantos convites para tocar neste país”, falou Fabio, que demonstrou empolgação com a ideia de cruzar o Atlântico com a banda. “Em um mundo que parece querer alimentar divisões e traçar fronteiras, sentimos cada vez mais que é nossa missão reunir as pessoas, à nossa maneira, através da música, através do rock.” Um detalhe interessante é que o grupo busca guitarristas, baixistas, bateristas e cantores de todas as idades para se apresentarem junto com eles no show em São Paulo. As candidaturas já estão abertas. Os ingressos do show custam a partir de R$ 79 e começam a ser vendidos no dia 10 de agosto, mas quem se inscrever na lista de espera poderá desbloquear um acesso exclusivo. A venda será feita pelo site oficial e também aplicativo da Fever.