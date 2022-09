Maioria das vítimas de crimes financeiros é de pessoas acima dos 60

Mais da metade dos casos de violência patrimonial e financeira foi praticada contra pessoas idosas acima de 60 anos, no Brasil. Os números são da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que registrou 12 mil denúncias desse tipo de violência contra pessoas idosas, entre janeiro e a primeira semana de julho, deste ano.

Ao todo, foram 22 mil denúncias de violência patrimonial e financeira, no primeiro semestre. O funcionário público, Geraldo Lima, foi vítima de um golpe diante do caixa eletrônico. Após utilizar o terminal, foi abordado por um homem que o convenceu a atualizar o cadastro e reutilizar o caixa. Na falsa ajuda, o suposto funcionário conseguiu trocar os cartões, o que deu prejuízo financeiro à vítima.

Somando casos como este e os que ocorrem via celulares e computadores, a Febraban, Federação Brasileira de Bancos, registrou um aumento de 60% nas tentativas de golpes financeiros contra pessoas idosas, em 2020, devido ao aumento do uso de equipamentos com internet, na pandemia.

Uma das armadilhas mais comuns é quando o golpista se passa por alguém da família e pede dinheiro, via mensagem. Também acontece de o golpista enganar a vítima, para que ela forneça informações de resgate de senhas de redes sociais ou até de cartões bancários.

A Febraban orienta a qualquer pessoa, jamais deixar o número de telefone visível nas redes sociais; nunca compartilhar o código de autenticação do whatsapp, não passar senha de bancos a contatos pelo telefone, nem clicar em links suspeitos com promoções tentadoras e manter celular e computador protegidos de vírus.

O Estatuto da Pessoa Idosa prevê como crime “o ato de receber ou desviar bens, dinheiro ou benefícios de idosos”, o que é entendido como violência patrimonial ou financeira. Isso pode gerar pena de até 4 anos de prisão. Qualquer desconfiança ou situação do tipo deve ser denunciada à polícia ou ao disque 100.

Segurança Brasília Leila dos Santos / Alessandra Esteves Sayonara Moreno – Repórter da Rádio Nacional