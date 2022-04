Maioria do STF é a favor das medidas de Moraes contra Silveira

Em votação no plenário virtual, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou à favor das decisões do ministro Alexandre de Moraes contra o deputado Daniel Silveira (União Brasil-RJ).

Foram favoráveis, além do próprio Moraes, os ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber e Gilmar Mendes.

Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Nunes Marques, Luís Roberto Barroso e André Mendonça ainda não votaram.

Entre as medidas estão o pagamento de R$ 15 mil pelo descumprimento do uso de tornozeleira eletrônica, bloqueio de recursos para pagamento dessa multa pelo BC e instauração de inquérito por desobediência.

Moraes já havia determinado o uso da tornozeleira eletrônica e proibiu o deputado de participar de eventos públicos. Daniel Silveira se recusou a cumprir as decisões e dormiu na Câmara dos Deputados para fugir da medida.

Ele alegou que não respeitaria uma decisão monocrática e o presidente do Supremo, Luiz Fux, decidiu levar a votação a todos o sministros.