Maíra Cardi ameaça expor Bruna Marquezine: ‘Quem tem telhado de vidro não abre a boca’

A influenciadora digital Maíra Cardi não gostou de saber que a atriz Bruna Marquezine curtiu uma publicação no Twitter que diz o seguinte: “Eu pagaria muito dinheiro para nunca mais ver nada sobre o Arthur [Aguiar] e a mulher dele”. O casal está em evidência porque o ator está participando do “BBB 22”. Ele chegou à final com o favoritismo de boa parte do público, mas, assim como muitos telespectadores, vários artistas já declararam que não torcem para Arthur vencer o reality show da Globo. Maíra, que decidiu retomar seu casamento após expor diversas traições de Arthur, vem defendendo o marido durante toda a edição e rebatendo quem critica ou fala mal dele nas redes sociais.

A curtida de Bruna no post que fala sobre Arthur e Maíra virou assunto em páginas de fofoca do Instagram e, em uma delas, a influenciadora se posicionou e ameaçou expor um segredo da atriz que irá protagonizar “Besouro Azul”, novo filme da DC. “Eu falo o que acho…. quero saber quanto ela quer pagar pelo meu silêncio do que ela sabe que eu sei sobre ela! Quem tem telhado de vidro não abre a boca nem curte nada! Mais aceito o dinheiro dela para continuar quieta como estive até agora, tudo que ela me pagar eu faço doação imediata para igreja Lagoinha, já com pedido de perdão a Deus por ter aberto a boca contando as coisas da vida dos outros, mas é que sou ser humano cheia de erros e tem coisa que não estou com espírito tão elevado assim e não é sempre que sou capaz de dar a outra face”, declarou Maíra.

Gente? A Maira Cardi ameaçando a Bruna Marquezine dizendo que vai contar algum segredo dela caso ela não dê dinheiro pra ela ficar calada, que doida… pic.twitter.com/BwtpkiFO5F — PEDRAO (@Itspedrito) April 24, 2022