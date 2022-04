Maíra Cardi revela plano após saída de Arthur Aguiar do ‘BBB 22’: ‘Sexo de manhã, tarde e noite’

A influenciadora Maíra Cardi já tem planos para quando for reencontrar o marido, o ator Arthur Aguiar, que atualmente está confinado no “BBB 22”. A coach de emagrecimento comentou sobre o assunto ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. “Qual a expectativa para a saída do Arthur, contar as principais informações ou deixar ele ver?”, perguntou um seguidor. Sem rodeios, Maíra respondeu: “Sexo, meu amor, de manhã, de tarde e de noite. Essas são as minhas expectativas, depois a gente conta ou ele vê, tanto faz”. Uma pessoa comentou que adora a forma como ela se posiciona e Maíra declarou: “Eu luto pelo que eu acredito, luto pelo que eu amo, mas acima de tudo eu sou uma mulher comum, cheia de defeitos, faço xixi, choro e amo intensamente. É isso o que tento passar aqui [nas redes sociais], não uma vida de mentira”. Essa não é a primeira vez que a influenciadora fala da intimidade do casal. Maíra já contou que possui uma playlist de músicas gospel para tocar na hora do sexo e revelou que no início do relacionamento ela e Arthur chegaram a transar 11 vezes no mesmo dia.