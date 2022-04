Mais 3 jogos chegando ao Xbox Game Pass no seu lançamento

O Xbox Game Pass anunciou recentemente quais jogos entrariam no catálogo do serviço. No entanto, como já aconteceu em outras ocasiões anteriores, hoje ficamos sabendo que foi confirmado outro jogo que será lançado no Xbox Game Pass em junho: Shadowrun Trilogy.

Há uma semana, um vazamento apontava para o retorno da famosa trilogia que fez grande sucesso no Xbox 360 chegando em breve aos consoles Xbox. Bem, através de um trailer compartilhado pelo canal oficial Paradox Interactive, foi confirmado que Shadowrun Trilogy chegará aos consoles Xbox e estará disponível desde o primeiro dia no Xbox Game Pass.

Em relação ao título, Shadowrun Trilogy reunirá os três títulos conhecidos da saga, como Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall e Shadowrun: Hong Kong. Dia 21 de junho, estará disponível no Xbox Game Pass.