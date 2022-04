Mais de 10 jogos estão chegando ao Xbox esta semana

Esta semana não está repleta de muitos novos lançamentos, mas há muitos jogos importantes para falar. Indiscutivelmente os dois maiores são LEGO Star Wars: The Skywalker Saga e MLB The Show 22, com o último também se juntando ao Xbox Game Pass no lançamento, mas também temos o tão esperado Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition para aguardar, juntamente com o antigo exclusivo do PlayStation, Godfall, finalmente fazendo sua estreia no Xbox.

Aqui está o que está chegando ao Xbox esta semana: