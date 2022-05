O dia foi de felicidade para os pescadores que trabalham na safra da tainha em Santa Catarina. Diversas cidades do litoral catarinense registraram lanços do peixe nesse sábado (28/5). Em alguns pontos, mais de 10 mil animais foram capturados.

Em Garopaba, no Sul do estado, por exemplo, cerca de três toneladas de tainha foram capturadas neste sábado, de acordo com pescadores da região. Um vídeo, do momento da pesca, foi publicado nas redes sociais.

Leia mais no NSCTotal, parceiro do Metrópoles.

Mais sobre o assunto Vitrine M Viaje para a Ilha da Magia, Florianópolis, ainda em 2022, por R$ 659



Brasil Peixe que penetra orifícios humanos assusta banhistas no norte do país



Mundo Peixe que derrete e tem “a cara mais triste do mundo” é descoberto



Brasil Jovem sofre ataque de peixe-elétrico e fica paralisado no Amapá



Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

O post Mais de 10 mil tainhas são capturadas em Florianópolis apareceu primeiro em Metrópoles.