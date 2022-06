Mais de 2 mil adolescentes são vacinados no 1º dia de aplicação da 3ª dose contra covid

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou nesta segunda-feira (6) a aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 em adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. Durante este primeiro dia de ampliação do público, foram vacinados pouco mais de 2,2 mil adolescentes em 69 unidades de saúde da capital baiana.

Para receber a vacina, os adolescentes devem estar acompanhados pelo pai ou mãe, ter seu nome registrado no site da SMS, apresentar original e cópia do documento de identificação com foto do pai ou mãe com quem estiver no ato da vacinação, além de portar seu próprio documento de identificação (original e cópia), a caderneta de vacinação e o Cartão SUS de Salvador.

Já o adolescente desacompanhado do pai ou da mãe também precisa ter seu nome no site e estar acompanhado por um responsável maior de 18 anos no ato da vacinação.

Além disso, deve apresentar o Formulário de Vacinação (disponível para impressão no site da SMS) preenchido e assinado pelo genitor ou genitora, a cópia do documento de identificação com foto do responsável pela assinatura no documento, original e cópia do próprio documento de identificação e originais da caderneta de vacinação e do Cartão SUS de Salvador.