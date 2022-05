Mais de 25 mil pessoas se vacinaram no Dia D contra gripe e sarampo

Mais de 25 mil pessoas buscaram os pontos de imunização neste sábado (30) para se proteger contra gripe e sarampo durante o Dia D. Foram 18.708 indivíduos imunizados contra Influenza e outras 6.632 pessoas contra o sarampo. No total, 127 locais de vacinação instalados em pontos estratégicos da cidade foram disponibilizados para o público elegível.

“Mais uma vez, montamos uma mega estrutura com postos de saúde, drive- thrus, além de locais de grande circulação de pessoas como shoppings, igrejas e supermercados para garantir o fácil acesso aos imunizantes na capital”, explicou o secretário municipal da Saúde, Decio Martins.

Segunda etapa: Na segunda-feira (2) será iniciada a 2ª etapa das estratégias contra gripe e sarampo na capital baiana. A mobilização acontece de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 17h, em todas as 156 salas de vacina instalados nos postos de saúde da Atenção Básica do município.

Confira os públicos elegíveis para estratégias

Influenza: Crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos e mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Sarampo: Crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) e trabalhadores da saúde.