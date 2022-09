Mais de 33 mil pessoas no jogo de futebol feminino. É recorde! 

Na manhã deste domingo (18/9), no mesmo horário tínhamos a opção na TV de um confronto de futebol feminino, entre Internacional e Corinthians; e um jogo da Série A, entre Bragantino x Goiás.

Lá no Beira Rio, além de uma disputa com nível técnico muito superior ao dos homens, verificou-se o recorde de público do futebol feminino no país: 36.330 pagaram ingressos para ver o empate, no primeiro jogo decisivo do Campeonato Brasileiro das mulheres. Acabou empatado em 1 x 1.

Foi emocionante. Tentei zapear com o controle remoto para ver os dois jogos simultaneamente, mas permaneci o tempo inteiro nesse jogaço entre Inter x Corinthians. Enquanto o Colorado chega à final pela primeira vez, o adversário Timão acumula seis consecutivas, tendo vencido três das cinco decisões disputadas até hoje. Por ter tido uma campanha superior somando todas as fases do Brasileirão, o clube paulista decidirá o título em casa, na Neo Química Arena.

Ah, antes que eu esqueça, lá em Bragança Paulista, Red Bull x Goiás também terminou 1 x 1, mas não tem comparação com o jogo das meninas. Em nada!!

