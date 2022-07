Mais de 50% das transações bancárias foram feitas pelo celular em 2021

Mais da metade das transações bancárias foram feitas pelo celular no ano passado. Em 2021, houve um crescimento de 28% nas operações com smartphones, que totalizaram 67 bilhões, o equivalente a 56% das quase 120 bilhões de transações com bancos realizadas no total. Os dados são a Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2022.

A síndica Suely Cordeiro é uma das pessoas que pagam tudo pelo celular.

E o Pix continua ganhando popularidade. De acordo com o levantamento da Febraban, entre março de 2021 e março deste ano, o número de quem paga mais de 30 Pix por mês cresceu 809% e se aproximou de quatro milhões de pessoas. A base de usuários com chaves cadastradas é de 51 milhões.

Segundo o diretor do Comitê de Inovação e Tecnologia da Federação Brasileira de Bancos, Rodrigo Mulinari, a pandemia aproximou à tecnologia quem não acessava os bancos por meios digitais.

Ainda de acordo com a pesquisa da Febraban, sete em cada dez operações com bancos são on-line, por celular ou computador.

*Com produção de Renato Lima

