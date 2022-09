Mais de 70 pessoas já foram presas nas primeiras horas da Operação Unum Corpus

Autores de crimes contra a vida e tráfico de drogas lideram as prisões realizadas no interior da Bahia. Vinte armas de fogo foram apreendidas.

O líder de uma organização criminosa com atuação no estado da Bahia está entre as 72 pessoas presas nas primeiras horas da 6ª fase da Operação Unum Corpus, deflagrada no interior da Bahia e em Salvador, nesta sexta-feira (9).

O criminoso, preso no município de Valença, alvo de dois mandados de prisão, é investigado por mais de dez homicídios. Outro envolvido com o crime organizado naquela região também foi preso na ação.

Mais de mil policiais civis dos Departamentos de Polícia do Interior (Depin), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumprem mandados de prisão, de busca e apreensão e prendem suspeitos em flagrante, em cidades das 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) e em Salvador. Dos presos, 26 são acusados de crimes contra a vida, 27 de tráfico de drogas, sete de violência doméstica, seis de estupro, 16 de crimes contra o patrimônio e 13 de outros crimes.

Além das prisões, 15 quilos de drogas e 20 armas de fogo foram apreendidas e uma central de monitoramento do tráfico de drogas foi desarticulada, em Ilhéus. Dentre as ações, o DCCP cumpriu 45 mandados de busca e apreensão durante a semana, prendeu dois criminosos em flagrante e apreendeu 11 armas de fogo. A Operação está sendo coordenada a partir do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

Na 8ª COORPIN foram cumpridos um total de 03 (três) Mandados de Prisão Preventiva , 03 (três) Mandados de Prisão Temporária e lavrados 03 (três) Autos de Prisão em Flagrante, sendo 03 (três) por crimes contra a vida, 04 (quatro) por tráfico de drogas, 01 (um) por Violência Doméstica e 02 (dois) por Posse Irregular de arma de fogo, além de 3.582 gramas de substancia entorpecente e R$ 5.690,00 Apreendidos.

Os Mandados foram cumpridos nas cidades de Teixeira de Freitas, Itamaraju, Prado, Caravela, Ibirapuã e Nova Viçosa.

Ascom. Toni Silva – Valéria Fonseca Chaves ( 8ª COORPIN)